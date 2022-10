Kontrolle verloren : Wagen rast Böschung in Schillingen hinunter – Fahrer eingeklemmt

Wagen rast Böschung in Schillingen hinunter – Fahrer eingeklemmt

Schillingen Bei einem Unfall auf der K71 in Schillingen wurde am Sonntagabend eine Person verletzt. Ein 22-Jähriger flog mit seinem Wagen aus einer Kurve und fuhr einen Abhang hinunter und landete vor einem Baum.

Warum der Fahrer die Kontrolle über den Wagen verlor, ist noch nicht bekannt, meldet die Polizei. Der verletzte Fahrer konnte sich nicht mehr selbst aus dem Auto befreien und musste von der Feuerwehr aus dem Wagen geschnitten werden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand ein Schaden von circa 2.500 Euro. Die K71 in Schillingen musste zwischenzeitlich gesperrt werden.