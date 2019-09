Blaulicht : Zwei Gruppen prügeln sich

Bitburg Zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen von jeweils drei jungen Menschen kam es nach Angaben der Polizei Bitburg am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr Am Spittel in Bitburg. Dabei kam es zu Körperverletzungen auf beiden Seiten.

