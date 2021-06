Polizei sucht Zeugen : Blutige Schnittwunden und fliegende Flaschen am Trierer Viehmarkt - Aggressive Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen

Blutige Schnittwunden und fliegende Flaschen am Trierer Viehmarkt - Aggressive Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen

Trier Die Polizei sucht dringend Zeugen und Geschädigte einer heftigen Auseinandersetzung von zwei Gruppen am Trierer Viehmarkt. Dort flogen wohl Samstagnacht Flaschen und Gläser, auch blutige Schnittwunden gab es. Was passiert ist:

Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen am Viehmarkt in Trier: Dort flogen laut Polizei am Samstag, 13. Juni, gegen 2:40 Uhr Flaschen und Gläser. Sie wurden auch als Schlag- bzw. Wurfwerkzeuge genutzt.