Blaulicht : Schlägerei in Gerolstein: Zwei Menschen verletzt

Schlägerei in Gerolstein: Zwei Menschen verletzt

In der Vulkaneifel ist ein Streit zwischen mehreren Beteiligten eskaliert.

Eine anfänglich verbale Auseinandersetzung in der Innenstadt von Gerolstein endete in der Nacht von Freitag auf Samstag in einem handfesten Streit mit Verletzten, teilt die Polizei mit.