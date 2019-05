Zeugen gesucht : Mehrere Verletzte nach Schlägerei in Trier: Polizei fahndet nach Tatverdächtigen

Mehrere Verletzte nach Schlägerei in Trier: Polizei fahndet nach Tatverdächtigen

Trier Zwei miteinander verfeindete Gruppen junger Männer sind laut Polizei am Montag in der Trierer Innenstadt aufeinander losgegangen. Mehrere Menschen seien dabei verletzt worden, auch eine unbeteiligte Passantin.

(red) Montag, 17.20 Uhr, in der Trierer Nagelstraße: Zwei Gruppen junger Männer sind laut Mitteilung der Polizei Trier brutal aneinander geraten. Es sei zu einer Schlägerei mit mehreren verletzten Personen gekommen. Durch den Tumult sei eine unbeteiligte Passantin umgestoßen worden. Die ältere Frau sei zu Boden gefallen und habe bei dem Sturz eine komplizierte Fraktur am Bein erlitten.

Beim Eintreffen der von mehreren Augenzeugen benachrichtigten Polizeistreifen seien einige der an der Auseinandersetzung Beteiligten geflüchtet. Ein Tatverdächtiger habe zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden müssen.

Im weiteren Verlauf des Abends seien die beiden verfeindeten Gruppen in der Trierer Fahrstraße und Krahnenstraße erneut aneinander geraten. Hier habe die Polizei zwei weitere Beteiligte festgenommen. Bei den Tatverdächtigen handele es sich um arabischstämmige Männer in der einen Gruppe und Personen aus dem zentralasiatischen Raum in der anderen Gruppe.