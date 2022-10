Blaulicht : Welschbillig: Streit endet in Schlägerei

Erst gab es Beschimpfungen, dann Schläge: Ein Streit in einer Kneipe in Welschbillig ist am Samstagabend eskaliert.

Mehrere Personen sind laut Polizei bei einer Schlägerei in Welschbillig (Kreis Trier-Saarburg) leicht verletzt worden. Den Angaben zufolge seien in einer Gaststätte im Ort in der Nacht von Samstag zu Sonntag zwei Personengruppen in einen verbalen Streit geraten.

Zunächst hätten sich die Beteiligten beschimpft. Doch auch nach einer räumlichen Trennung sei die Stimmung so aufgeheizt gewesen, dass bei Verlassen einer Gruppe mehrere Personen geschubst wurden. Es folgten Faustschläge, eine Person warf eine Glasflasche.