Fußball-Randale Randale bei Meisterfeier in Differdingen

Luxemburg · (red) Die vorzeitige Meisterschaft für den FC Differdingen 03 in Luxemburgs erster Fußball-Liga, der BGL-Ligue hatte ein trauriges Nachspiel, wie die Polizei des Großherzogtums berichtet. In der Nacht kam es am Stadion in Differdingen laut Polizei gegen 4 Uhr nachts zu einer Schlägerei.

15.05.2024 , 15:42 Uhr

Foto: dpa/Lino Mirgeler