Kriminalität : Schlägerei und sexuelle Belästigung: Dauner in U-Haft

Foto: dpa/Friso Gentsch

Daun (red/sts) Die Polizei hat einen 31-Jährigen nach mehreren Körperverletzungen und einem Sexualdelikt festgenommen. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Nach den bisherigen Ermittlungen soll der Dauner am Sonntag, 21. Juli am Bahnhof ein Fahrrad gestohlen haben.

