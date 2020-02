Blaulicht : Schlägerei vor Diskothek in Wittlich

Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Wittlich In der Burgstraße in Wittlich kam es am Samstag, 29. Februar, gegen 4.10 Uhr in unmittelbarer Nähe zu einer Diskothek zu einer Auseinandersetzung. Drei alkoholisierte Männer hatten sich gestritten und anschließend geprügelt.

