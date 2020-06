Körperverletzung : Schlägerei vor Gaststätte in Stadtkyll

Stadtkyll Zwei Menschen sind am Montag, 22. Juni, gegen 18.45 Uhr in der Auelstraße in Stadtkyll durch Schläge verletzt worden. Gegenüber einem größeren Parkplatz, im Bereich zweier Gaststätten, kam es zu einem Streit zwischen einer 32-jährigen Frau aus Nordrhein-Westfalen und einem 25-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Obere Kyll.

Der 25-jährige Beschuldigte warf hierbei die Geschädigte zu Boden, so dass sich diese im Gesicht verletzte.

Als der Beschuldigte die Geschädigte unter den Achseln packte und sie aufhob, hielt ein unbekannter Mann mit seinem Auto in Höhe der Beteiligten an und schlug dem 25-jährigen Mann auf den Hinterkopf und ins Gesicht.

Anschließend stieg der Unbekannte wieder in seinen Wagen und fuhr weiter. Bei dem Auto soll es sich um einen grauen BMW gehandelt haben.