Bernkastel-Wittlich : Schlägereien, Randale und Weindiebstahl

Foto: TV/Klaus Kimmling

Bernkastel-Wittlich Die Polizei hatte an Karneval mehrere Einsätze. Unter anderem wurde eine Weinflasche aus einer Vitrine gestohlen.

Fröhlich und friedfertig wurde am Karnevalswochenende nicht überall im Landkreis Bernkastel-Wittlich Karneval gefeiert. Bis Redaktionsschluss am Sonntagabend verzeichnete die Polizeiinspektion Wittlich keine besonderen Vorkommnisse. Doch so ruhig wie in der Kreisstadt verlief es nicht überall:

Bernkastel-Kues Beamte der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues mussten am Rande des Nachtumzugs am Samstagabend, 22. Februar, zu insgesamt vier Schlägereien ausrücken. An den Keilereien seien jeweils fünf bis sechs Personen beteiligt gewesen, erklärt die Polizei auf TV-Anfrage. Aufgrund von Kopfverletzungen sei ein junger Mann ins Krankenhaus gebracht worden, berichtet die Polizeiinspektion. Zu den Hintergründen der Schlägereien kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen. Die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues erklärt, sowohl die Anzahl als auch die Qualität der körperlichen Auseinandersetzungen beim diesjährigen Nachtumzug sei „fastnachtstypisch“.

Piesport Ein 25-Jähriger hat in Pies­port bei einer Karnevalsveranstaltung randaliert. Der Randalierer wurde der Polizei am Sonntag, 23. Februar, gegen 3.10 Uhr gemeldet. Mit Unterstützung der Polizei Wittlich wurde der 25-jährige Verantwortliche bei der Karnevalsveranstaltung in Gewahrsam genommen, um weitere Störungen zu vermeiden. Es stellte sich laut Polizeiangaben heraus, dass der Mann 2,6 Promille Alkohol im Blut hatte. Deshalb durfte er seinen Rausch in der Zelle ausschlafen.