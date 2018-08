später lesen Feuerwehr Schlauch von Heizöllaster in Bitburg geplatzt FOTO: Agentur Siko FOTO: Agentur Siko Teilen

Zu einem Einsatz musste am Dienstagmittag gegen 14.15 Uhr die Feuerwehr in Bitburg zum Ostring ausrücken. Aus noch ungeklärter Ursache war an einem Heizöllaster der Schlauch geplatzt. Dadurch lief einige Liter auf die Straße und in die Kanalisation.