Blaulicht : Polizei kontrolliert Auto: Zwei Männer und Schleuser-Verdacht

Wittlich/Hasborn Die Polizei hat am Mittwoch auf der A 1 bei Hasborn die Insassen eines Autos kontrolliert - und ist dabei zwei mutmaßlichen Schleusern auf die Spur gekommen. Drei Mitfahrer wurden von der Bundespolizei in eine Aufnahmeeinrichtung gebracht.

Wie die Bundespolizei mitteilte, kontrollierte eine Zivilstreife der Polizei am Mittwochmittag auf der A 1 bei Hasborn ein Fahrzeug, in dem fünf türkische Staatsbürger saßen. Drei von ihnen hatten keine gültigen Aufenthaltspapiere dabei.

Die Bundespolizei übernahm die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der unerlaubten Migration in Verbindung mit Schleusungskriminalität. Ersten Erkenntnissen der Bundespolizei zufolge handelt es sich bei Fahrer und Beifahrer um Geschwister. Die beiden am Niederrhein lebenden Brüder hatten die drei Mitfahrer im Alter von 22 bis 28 Jahren am Dienstag in Düsseldorf abgeholt, nachdem sie zuvor angeblich per LKW für je 6.000 Euro von der Türkei über Österreich nach Deutschland eingeschleust worden waren. Ziel war das Saarland, um dort ein Schutzersuchen zu stellen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Geschleusten zur Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende gebracht. Gegen sind wurden Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise in das Bundesgebiet eingeleitet. Die beiden Brüder blieben auf freiem Fuß, müssen sich jedoch wegen des Anfangsverdachts des Einschleusens von Ausländern verantworten.