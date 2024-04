Viele Passanten haben es gesehen Mutmaßlicher Suizid: Mann erhängt sich an Fassade in der Wittlicher Schlossstraße

Wittlich · Ein Mann soll sich am Montagabend an der Hausfront eines Wohnhauses in der Schlossstraße in Wittlich erhängt haben, was große Aufmerksamkeit erregt hat.

18.04.2024 , 10:48 Uhr

Die Schlossstraße in Wittlich: Dort soll sich der mutmaßliche Suizid am Montagabend ereignet haben. Foto: Christian Moeris Foto: TV/Christian Moeris