Polizei : Schmalspurtraktor in Wittlichs Weinbergen verunglückt

Wittlich (red) In den Weinbergen von Wittlich ist nach Polizeiangaben während der Traubenlese am Donnerstagnachmittag, 15 Uhr, ein 56-Jähriger mit seinem Schmalspurtraktor verunglückt. Beim Wechsel des Standortes, um an anderer Stelle die Traubenernte fortzusetzen, verlor der Fahrer auf dem Pichterberg die Kontrolle über sein Arbeitsgefährt, als er sich beim Bergabfahren einem sich kurzzeitig gebildeten Stau näherte.

