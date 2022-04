Blaulicht : Schnee Chaos: Auf der A1 zwischen Hochwald und Hermeskeil ging nichts mehr (Fotos)

A1/Hochwald/Hermeskeil Starker Schneefall hat in der Nacht zum Samstag in Rheinland-Pfalz zu teilweise chaotischen Verhältnissen auf den Straßen geführt.

In der Region Trier gab es in der Nacht auf Samstag mehrere Einsätze wegen des starken Schneefalls. Nach Polizeiangaben war vor allem der Hunsrück ,Hochwald Richtung Saarland betroffen.

An schneebedeckten Steigungsstrecken auf der A1 und A62, aber auch auf der B327 und B269 blieben laut Polizei mehrere Lkw hängen oder stellten sich quer. Bei Morbach rutschte ein Autotransporter in den Graben. Es habe in der Nacht mehrere Unfälle gegeben, dabei sei es bei Blechschäden geblieben, verletzt worden sei niemand.