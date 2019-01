Mehrere Zentimeter Schnee haben auf der Hunsrückhöhenstraße für ein heftiges Verkehrschaos gesorgt. Bis zu 80 LKW steckten dort auf etwa sechs Kilometern Länge zwischen Morbach und Wederath fest. Bis zu 1,5 Stunden standen Autos im Stau. Von Florian Blaes, Mandy Radics

Am Mittwochmorgen hat es im Hunsrück in den Höhenlagen oberhalb von 500 Metern geschneit. Das sorgte besonders auf der Hunsrückhöhenstraße B327 für ein Verkehrschaos, das rund drei Stunden anhielt. Erst gegen 11 Uhr konnte der Verkehr wieder mit Einschränkungen freigegeben werden.

Nach Angaben der Polizei gab es zwei Leichtverletzte, ansonsten blieb es bei Blechschäden.

Zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr ging zwischen dem Kreisel Wederath in Richtung Morbach gar nichts mehr.

Auf der Steigungsstrecke bei Gutenthal blieben die Lastwagen reihenweise hängen. Ein Vorankommen war nicht mehr möglich. Der Verkehr kam komplett zum Stillstand. Über sechs Kilometer staute es sich zurück. Im Stau standen auch viele Autos und Reisebusse.

Teilweise seien Verkehrsteilnehmer immer noch mit Sommerreifen unterwegs gewesen. Ein LKW-Fahrer erzählte, dass er aus Richtung Mainz in den Hochwald bereits 1,5 Stunden im Stau gestanden habe. Das Schnee angekündigt war, habe er gewusst. Dass in kurzer Zeit so viel Schnee fiel, damit habe er nicht gerechnet.

FOTO: TV / Florian Blaes

Bei Hochscheid sicherte der LBM einen abgerutschten LKW ab. Der Mitarbeiter erzählte im Gespräch, dass er ein solches Chaos noch nicht erlebt habe.

Komplett in den Graben rutschten LKW auf der Gefällstrecke zwischen Thalfang und Malborn, zwischen Gutental und Morbach und zwischen Morbach und Hochscheid. Dort kam schweres Gerät zum Einsatz, um die LKW wieder zu befreien.

Auch zahlreiche Autofahrer kamen von den Straßen ab und blieben im Graben hängen.

Ein Unfall mit zwei Leichtverletzten ereignete sich an der Zufahrt zur K 93. Hier verlor eine 32-jährige Frau die Kontrolle über ihr Auto und rutschte in den Einmündungsbereich der L158. Dort kam es zur Kollision mit einer Fahrerin, die mit ihrem Auto auf der Vorfahrtstraße in Richtung Mülheim unterwegs war. Beide Frauen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus Bernkastel gebracht - ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Zu einem zweiten Unfall, allerdings nur mit Sachschaden, kam es im Blockhauskreisel. Hier war eine Fahrerin bei der Kurvendurchfahrt zu schnell. Das Heck ihres Fahrzeuges brach aus und landete auf einem Hochbordstein.

Ebenfalls betroffen waren die B 269 zwischen Morbach und Birkenfeld, die L160 nach Bruchweiler und die Landstraßen rund um den Erbeskopf.

Die Räum- und Streufahrzeuge waren im Dauereinsatz und hatten alle Strecken bis zum Mittag wieder frei gemacht.