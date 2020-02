Prüm Im Prümer Land schneit es bereits seit etwa 8.50 Uhr - und auch in den übrigen Gebieten der Region soll das Wetter heute teils kräftige Niederschläge bringen.

Noch ist es weiter südlich ruhig, auch wetterbedingte Unfälle haben sich bisher keine ereignet. Die Verhältnisse sollen sich aber im Lauf des Tages ändern: Je weiter es in den Nachmittag geht, desto mehr Niederschlag wird erwartet.

In der nördlichen Eifel schneit es aber bereits wieder seit den Morgenstunden. Vorsicht ist geboten vor allem in den Lagen auf mehr als 300 Metern. Es soll bis in den Abend hinein schneien, hinzu kommt wahrscheinlich starker Wind.