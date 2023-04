Unfall in der Schneifel Motorradfahrer kollidiert mit LKW – eine Person schwer verletzt

Nach ersten Ermittlungen befuhr ein LKW die L 20 von Ormont in Richtung Bleialf und überquerte dabei die B 265. Aus Richtung Losheim näherte sich eine Gruppe mit vier belgischen Motorradfahrern. Das erste Motorrad prallte in die Seite des LKW. Dabei zog sich der Kradfahrer schwerste Verletzungen zu. Er wurde nach einer Erstbehandlung am Unfallort mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der LKW-Fahrer erlitt einen Schock.