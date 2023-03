Übersicht : Schockanrufe - Die vielen Maschen der Trickbetrüger

„Mama, ich habe jemanden überfahren.“ Ein solcher Gesprächsbeginn schockiert - und genau das wollen Trickbetrüger. Wie sie vorgehen? Eine Übersicht:

Betrüger sind erfinderisch. Sie entwickeln immer wieder neue Maschen um ihre Opfer hinters Licht zu führen. Im Visier von Schockanrufen stehen dabei ältere Menschen. Wie der Name bereits vermuten lässt, sollen solche Anrufe Opfer in einen Schockmoment versetzten, damit sie schnelle unüberlegte Entscheidungen treffen. Hierzu geben sich Betrüger am Telefon als Angehörige oder Autoritätspersonen aus und täuschen Notsituationen vor.

Schockanruf: Kaution nach Unfall

In einer weiteren Abwandlung der Masche wird die drohende Haftstrafe mit einer psychiatrischen Behandlung ersetzt. Hier muss der Angerufene also Geld zahlen, damit der angebliche Angehörige wieder aus der Psychiatrie entlassen werden kann.

Viele Betrüger arbeiten nicht alleine, wie die Polizei mitteilt. Häufig öffnen Schockanrufe dieser Masche somit mit der weinenden Stimme des angeblichen Angehörigen. Der „Angehörige“ erzählt schluchzend, dass er einen Unfall verursacht hat. Erst daraufhin wird das Telefon an einen anderen Betrüger in der Rolle des Polizisten oder Staatsanwalt weitergegeben.

Statt Anruf: Schocknachrichten via What’s App

Auch in dieser Masche geben sich die Täter als Angehörige, meist Kinder oder Enkel, aus. In einer harmlos wirkenden ersten Nachricht erklären sie, dass sie eine neue Nummer hätten. Im weiteren Verlauf des Nachrichtenaustauschs täuschen sie dann jedoch eine Notlage vor und bitten die angeschriebene Person um Geld.

Schockanruf: Medizinische Notlage

In einer verbreiteten Variation dieser Masche erklärt ein angeblicher Arzt, dass die „Corona-Erkrankung“ des Angehörigen so kritisch wäre, dass ein in Deutschland nicht zugelassenes Medikament schnellstmöglich per Kurier geliefert werden müsse. Der Kurier würde jetzt gleich vorbeikommen, um die erforderliche Geldsumme abzuholen.