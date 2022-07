Falsche Polizisten : Schockanruf durch falsche Polizisten: So wurde der 83-jährige Hillesheimer vor der großen Abzocke bewahrt

Schockanruf durch falsche Polizisten: So wurde der 83-jährige Hillesheimer vor der großen Abzocke bewahrt

​ Hillesheim Der Schockanruf hat bei einem 83-Jährigen gewirkt. Er wollte zur Bank gehen, um den betrügerischen Anrufern einen hohen Betrag für seine angeblich in Schwierigkeiten geratene Tochter auszuhändigen. Was dann passierte.

In Hillesheim hat laut Polizei am 30.06.2022, gegen 15.35 Uhr, ein 83-jähriger Mann einen betrügerischen Schockanruf erhalten. Angeblich meldete sich seine Tochter, welche angab, einen schweren Unfall verursacht zu haben. Im Anschluss übernahm das Telefonat ein angeblicher Polizeibeamter aus Trier und suggerierte dem 83-Jährigen, dass er für seine Tochter eine Kaution in einem hohen vierstelligen Betrag hinterlegen müsse. Durch geschickte Gesprächsführung bewegte der Anrufer den Geschädigten dazu, sich zu seiner Hausbank zu begeben, um Geld abzuheben.