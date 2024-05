Gescheiterte Übergabe Nach Schockanruf: Polizei sucht mit Phantombild nach Täter

Bislang unbekannte Täter riefen die Geschädigte am 14. Februar gegen 12.46 Uhr mit unterdrückter Rufnummer an. Eine Mädchenstimme behauptete am Telefon, dass sie einen Unfall verursacht und jemanden überfahren habe. Im Anschluss übernimmt ein vermeintlicher Polizeibeamter das Gespräch und erklärt, dass die Tochter der Geschädigten einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe.