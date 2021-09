Blaulicht : Schockanrufer mit Corona-Masche in Morbach

Schockanrufer mit Corona-Masche in Morbach

Morbach (cst) Schreck am Vormittag: Bei einem Morbacher Bürger hat am Donnerstagvormittag ein Mann angerufen und sich als Mitarbeiter des Krankenhauses Idar-Oberstein ausgegeben. Angeblich sei der Sohn des Angerufenen zusammengebrochen und läge im künstlichem Koma.

Aktuell registriert die Kripo Idar-Oberstein eine neue Welle dieser Schockanrufe, heißt es in einer Pressemitteilung. Derzeit ruft eine unbekannte Person bei den Geschädigten an und gibt sich als Dr. Weber des Klinikums Idar-Oberstein aus. Der angebliche Arzt erklärt, dass der Sohn oder die Tochter der angerufenen Personen gerade in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Sohn oder die Tochter hätten trotz Impfung Corona und benötigten dringend ein Medikament aus der Schweiz. Der Hubschrauber stehe bereit. Es müssten aber zuerst 36 000 Euro bezahlt werden. Diese würden zeitnah bei den angerufenen Personen abgeholt.