Zusammenstoß auf der L138 : Vier schwer Verletzte nach Unfall bei Schoden

Schoden Vier Menschen sind bei einem Zusammenstoß auf der L138 bei Schoden teils schwer verletzt worden. Die Straße blieb mehrere Stunden gesperrt.

Der 19-jährige Fahrer eines VW Polo, der von Saarburg in Richtung Schoden fuhr, kam in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem Ford Fiesta, der von Schoden in Richtung Saarburg unterwegs war. Bei dem Aufprall wurde der Fahrer des VW schwer verletzt, ebenso wie die beiden Mitinsassen (25 und 22 Jahre) des Ford Fiesta. Die 51-jährige Fahrerin des Ford wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden nach der Erstversorgung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.