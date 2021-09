Blaulicht : Mann stirbt bei Unfall in der Vulkaneifel

Schönbach Bei einem Unfall in der Vulkaneifel ist am Mittwoch ein Aufofahrer ums Leben gekommen. Wie es zu dem tödlichen Unfall kam.

Ein Mann ist am Mittwochnachmittag, gegen 17:06 Uhr, auf der L91 zwischen Schönbach und Darscheid verunglückt. Das teilt die Polizei mit. Die Alarmierung der Polizei lautete: Der PKW befände sich rechterhand neben der Fahrbahn in einem Abhang an einem Baum. Der männliche Fahrer bewege sich nicht mehr.

Unfall in Schönbach/Darscheid: Mann stirbt

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand fuhr der 64-Jährige die L91 aus Schönbach herkommend in Fahrtrichtung Darscheid. In einer Linkskurve kam er aus bisher nicht geklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr etwa Meter die abschüssige Böschung hinunter und prallte frontal gegen einen Baum. Hierbei zog sich der Krefelder so starke Verletzungen zu, dass er noch vor dem Eintreffen des Notarztes in seinem PKW verstarb.