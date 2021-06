Zeugen gesucht : Unfallflucht nach Sachschaden und Gefährdung einer Fußgängerin

Trier Wer hat etwas gesehen? In der Schöndorfer Straße an der Abzweigung zum Wasserweg hat sich heute morgen ein Unfall ereignet. Der Verursacher ist geflohen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr am Freitag, 25. Juni, zwischen 7.45 Uhr und 8.15 Uhr, ein schwarzer Seat Coupe mit TR-Kennzeichen auf der Schöndorfer Straße und wollte im weiteren Verlauf nach links in den Wasserweg abbiegen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit sowie der regennassen Fahrbahn geriet dieser hierbei ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW kollidierte hier mit einer Ampelsäule und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt in Richtung Paulinstraße/Herzogenbuscher Straße fort. Das Fahrzeug dürfte Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite aufweisen.