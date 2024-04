Vorfall in der Eifel 15-Jähriger bei Unfall verletzt – Autofahrer fährt einfach weiter

Am Montag, 8. April, kam es in Schönecken gegen 17 Uhr zu einem Unfall zwischen einem 15-jährigen Fahrradfahrer und einem silberfarbenen Auto. Der Junge war zunächst in der Graf-Hartard-Straße in Richtung Burgweg unterwegs, bevor er nach links „An der Schule“ abbog. In der folgenden Linkskurve wurde er von einem Auto überholt.