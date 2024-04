Kurioser Diebstahl Unbekannte klauen Klotür aus Grundschule in Schönecken

Zwei Männer haben sich am Ostersonntag, 31. März, gegen 23.15 Uhr Zutritt zur Mädchentoilette der Grundschule in Schönecken verschafft und haben dort eine Tür entfernt. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Unbekannten trugen die rote Tür über den Schulhof und entfernten sich mit ihr in eine unbekannte Richtung.