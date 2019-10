Kontrolle : Schon am Morgen Alkohol am Steuer

Hetzerath Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wittlich kontrollierten am Mittwoch gegen 10 Uhr einen 55-jährigen Autofahrer, nachdem dieser auf einen Parkplatz an der L 141 gefahren war. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Autofahrer bereits am frühen Morgen Alkohol getrunken hatte.

