Dritter Fall : Schon wieder brennen Autos in Konz – Polizei sucht Brandstifter (Update)

Foto: TV/Cheryl Cadamuro

In Konz hat am Sonntagabend erneut ein Auto gebrannt. Verletzt wurde niemand. Es ist bereits der dritte Fall dieser Art in den vergangenen Monaten.

Kurz nach 21 Uhr hatten Zeugen zwei brennende Autos in der Sudetentraße gemeldet. Die Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen. Zum Feststellen von letzten Glutnestern kam laut Feuerwehr die Wärmebildkamera zum Einsatz. Die beiden Fahrzeuge, die am Straßenrand geparkt waren, brannten jedoch zum Teil völlig aus. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 20 000 Euro.

Nach den bisherigen Ermittlungen gehen die Beamten von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Weiterhin sehen sie einen Zusammenhang zu zwei weiteren Fahrzeugbränden im November in Konz. Am 17. November brannten an der gleichen Stelle zwei geparkte Autos. Am 22. November hatten Unbekannte zwei Autos im Stadtteil Kommlingen angezündet.