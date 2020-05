Blaulicht : Schramme verursacht und abgehauen: Unfallflucht in Weinsheim

Weinsheim Nach einem Rangierunfall hat sich ein Autofahrer in Weinsheim von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Nun werden Zeugen gesucht.

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilt, ist am Dienstag, 19. Mai, in der Zeit zwischen 05:40 Uhr und 14:15 Uhr ein PKW in Weinsheim beschädigt worden. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz der Firmen Streif und Türenwerke. Vermutlich beim Rangieren zum Ein- oder Ausparken wurde es beschädigt.