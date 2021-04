Diverse Mängel : Total schrottreif - Polizei stoppt in der Vulkaneifel Sattelzug aus Osteuropa

Total schrottreif - Polizei stoppt in der Vulkaneifel Sattelzug aus Osteuropa

Walsdorf/Trier Polizei-Kontrolle: Der Laster aus Osteuropa weist so viele sicherheitsrelevante Mängel auf, dass die Polizei ihn als schrottreif bezeichnet. Doch auch mit dem Führerschein des Fahrers stimmte so einiges nicht:

Die Polizei hat bei einer Kontrolle in Walsdorf, Vulkaneifel, am Dienstag einen schrottreifen Sattelzug aus Osteuropa gestoppt. Beamten der Schwerlastkontrollgruppe der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Trier fielen, wie die Polizei mitteilte, zunächst diverse sicherheitsrelevante Mängel am Fahrzeug auf.