Blaulicht : Schüler stellen sich nach Amokdrohung in Konz

Schüler stellen sich nach Amokdrohung in Konz

Konz Nach verschiedenen Schriftzügen mit Amokdrohungen an Konzer Schulen im Februar und im April haben sich nun zwei Schülerinnen zu den Schriftzügen im April bekannt. Was dazu bisher bekannt ist.

Nach Angaben der Polizei hatten am 25. April die Schulleitungen des Gymnasiums und der Realschule Konz erneut Schriftzüge mit dem Wort „Amok“ beim Gemeinsamen Sachgebiet Jugend der Polizei gemeldet.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei erneut sensibilisieren: Das Anbringen solcher Schriftzüge führe nicht nur zur Prüfung strafrechtlichen Verhaltens und möglicher entstehender Kosten. Solche Drohungen versetzten sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Eltern und das Lehrpersonal in Angst, heißt es in der Mitteilung.