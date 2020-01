Nächtlicher Einsatz : Schüsse in Baumholder – SEK nimmt Verdächtigen fest

Baumholder/Ruschberg Im Landkreis Birkenfeld sind am Freitagabend wohl mehrere Schüsse gefallen. Das Spezialeinsatzkommando der Polizei wurde alarmiert – es kam zu einer Festnahme. Die Ermittlungen laufen.

Mehrere Zeugen haben am Freitagabend, 17. Januar, Schüsse in der Ortschaft Ruschberg (Landkreis Birkenfeld) sowie im Stadtgebiet von Baumholder gemeldet. Die Schüsse sollen in der Zeit von 20:50 Uhr bis 21:15 Uhr gefallen sein. Das teilte die Polizei in der Nacht zum Samstag mit.