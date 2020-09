Unfall : Schulbus kollidiert in Mülheim mit Lastwagen: Fünf Jugendliche verletzt

Mülheim (Mosel) Fünf Jugendliche und ein Lastwagenfahrer wurden bei einem Unfall eines Schulbusses am Donnertagnachmittag in Mülheim (Mosel) leicht verletzt.

Fünf Jugendliche und ein Lastwagenfahrer wurden bei einem Unfall eines Schulbusses am Donnertagnachmittag, 10. September, in Mülheim (Mosel) leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 15 Uhr in der Industriestraße. Dort kollidierte der Schulbus mit einem Sattelzug. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden nach Polizeiangaben der Lastwagenfahrer sowie fünf Jugendliche im Schulbus leicht verletzt. Zudem dürfte ein Sachschaden im Bereich von 120 000 Euro entstanden sein. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, kann zum gegenwärtigen Stand der Ermittlungen noch nicht zweifelsfrei gesagt werden, erklärt die Polizei. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Im Einsatz waren vier Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber, mehrere Beamte der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, sowie die Feuerwehren Kues und Mülheim mit ca. 30 Einsatzkräften.