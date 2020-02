Kostenpflichtiger Inhalt: Großaufgebot an Rettungskräften auf B407

Mandern Auf der B407 zwischen Mandern und Kell ist ein Schulbus von der Straße abgekommen. Im Bus waren 36 Kinder. Eltern können sich bei Rückfragen an die Polizeiinspektion Hermeskeil wenden.

Der Busunfall hat sich gegen 7 Uhr auf der B407 zwischen Mandern und Kell am See ereignet. Im Schulbus sind rund 30 Kinder auf dem Weg von Saarburg zur Schule in Kell gewesen.