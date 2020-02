Kostenpflichtiger Inhalt: 70 Rettungskräfte im Einsatz nach Unfall auf B407 : Schulbus mit 40 Kindern kommt bei Mandern von der Straße ab - Sechs Schüler und Fahrer verletzt (Update)

Foto: Florian Blaes 33 Bilder Schulbus kommt bei Mandern von der Straße ab.

Mandern/Kell am See Auf der B407 bei Mandern ist am Mittwochmorgen ein Schulbus von der Straße abgekommen. Der Fahrer erlitt laut Polizei vermutlich einen medizinischen Notfall. Der Mann und sechs Kinder wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die restlichen Businsassen wurden bis zum Mittag von Rettungskräften in der Realschule plus in Kell betreut.

Für 40 Kinder nimmt die Fahrt im Schulbus am Mittwochmorgen ein abruptes Ende. Sie sind gegen 7.50 Uhr von Saarburg unterwegs in Richtung Kell am See zur Realschule plus, als der Fahrer den Bus plötzlich in einen Graben neben der Hunsrückhöhenstraße (B 407) lenkt. Wie die Polizei später mitteilt, hat der Mann vermutlich am Steuer einen medizinischen Notfall erlitten. Er wurde laut Notarzt nach Hermeskeil ins Krankenhaus gebracht.

Nach einem Notruf bei der Polizei ist schnell ein Großaufgebot mit etwa 70 Kräften von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten an der Unfallstelle. Ein junger Mann, der zufällig mit dem Auto vorbeifährt, leistet Erste Hilfe. Nach Polizeiangaben erleidet er einen Schock und wird vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Von den 40 Kindern, die sich selbst aus dem Bus befreien können, klagen einige über Übelkeit und Kopfschmerzen. Deshalb wird Großalarm für den Rettungsdienst ausgelöst. Die Schüler werden von Notärzten untersucht. Die Helfer verteilen Decken, um die Kinder vor der morgendlichen Kälte zu schützen. Nach Angaben der Technischen Einsatzleitung werden sechs Schüler zur weiteren Behandlung nach Trier ins Krankenhaus gefahren. Die Feuerwehr sperrt die Bundesstraße.

In einem Ersatzbus begleiten Rettungssanitäter und Notärzte die restlichen 34 Kinder nach Kell gebracht, wo sie ab 9.30 Uhr in der Turnhalle weiter betreut werden. Sebastian Straßer, Leiter der Realschule plus, hat inzwischen die betroffenen Eltern über den Unfall informiert. In der Halle werden die Kinder noch einmal untersucht und mit Essen und Getränken versorgt. Auch ein Team der Notfallseelsorge ist vor Ort. „Ich bin einfach nur froh, dass der Unfall so glimpflich verlaufen ist und es den Kindern den Umständen entsprechend gut geht“, sagt der Schulleiter.

Der Trier-Saarburger Landrat Günther Schartz – der Landkreis ist träger der Realschule plus – ist ebenfalls vor Ort und lobt das Verhalten der Schüler. „Die Kinder sind am Unfallort vollkommen ruhig geblieben und haben den Bus routiniert ohne Probleme verlassen. Das ist sicher auch der Schule zu verdanken,die solche unvorhersehbaren Ereignisse mit den Kindern durchgegangen ist und diese regelmäßig trainiert.“

Am Mittag gegen 12 Uhr verlassen die 34 Kinder mit ihren Eltern die Schulehalle. Der Bus soll laut Polizei im Laufe des Tages aus dem Graben an der B 407 geborgen werden. Dafür muss die Bundestraße erneut gesperrt werden.