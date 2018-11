Mehr als drei Promille auf dem Weg zur Schule

Ich kümmere mich beim Trierischen Volksfreund seit 2010 um die Konzer Ausgabe. Vorher habe ich ein Volontariat in der Redaktion absolviert und in Trier Germanistik, Politik- und Medienwissenschaft studiert. Mir ist es besonders wichtig, im Dialog mit den Lesern zu sein. Wer Anregungen hat kann sich jederzeit an mich wenden.

Der 56-jährige Busfahrer tritt am Montagmorgen anscheinend ganz normal seinen Dienst an. Er holt Schulkinder in ihrem Wohnort ab und bringt sie zu einer Schule in der Verbandsgemeinde Saarburg. Eine Zeugin bekommt dann mit, dass mit dem Mann etwas nicht stimmt. Kurz vor 8 Uhr habe sie sich bei der Polizeiinspektion in Saarburg gemeldet, heißt es bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums in Trier. Die Frau habe Eindruck gehabt, dass der Schulbusfahrer alkoholisiert sei. Der Bus halte gerade an der Schule, habe sie den Beamten noch mitgeteilt.

Polizisten aus Saarburg treffen wenig später am Ort des Geschehens ein. Der Verdacht der Zeugin bestätigt sich: Die Beamten kontrollieren den Mann und stellen bei dem 56-Jährigen eine Alkoholkonzentration von 3,4 Promille fest. Das ergibt ein Atemalkoholtest, den die Ermittler vor Ort machen. Die Beamten stellen daraufhin den Führerschein des Mannes sicher und nehmen den 56-Jährigen zur Blutentnahme mit, heißt es weiter bei der Polizei.

Seinen Job kann der Fahrer dementsprechend nicht mehr ausüben – zumindest vorerst. Laut der Pressestelle der Polizei haben die Beamten zudem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Den Bus habe die Polizei an der Haltestelle vor der Schule stehen gelassen, heißt es weiter.

Polizeisprecher Karl-Peter Jochem sagt im Gespräch mit dem TV: „Wir wüssten nicht, dass so etwas im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Trier schon einmal vorgekommen ist.“ Es seien zwar schon ähnlich hohe Alkoholkonzentrationen gemessen worden, aber bei einem Busfahrer, geschweige denn einem Schulbusfahrer sei solch ein Wert noch nicht registriert worden.

Über den möglicherweise dauerhaften Entzug des Führerscheins und des Personenbeförderungsscheins entscheidet laut Karl-Peter Jochem die Straßenverkehrsbehörde, die dem Mann den Führerschein ausgestellt hat. Für ein mögliches strafrechtliches Verfahren wäre das Amtsgericht Saarburg zuständig.

Das Busunternehmen hat eine schriftliche TV-Anfrage zu dem Vorfall beantwortet. Bisher sei der Busfahrer nicht auffällig gewesen, versichert die Geschäftsführerin der Firma: „Der Mitarbeiter hat seinen Dienst ohne Beanstandungen durchgeführt. Er war stets pünktlich und zuverlässig“, sagt sie. Nach dem Vorfall habe das Unternehmen schnell reagiert: „Wir haben sofort arbeitsrechtliche Maßnahmen ergriffen, Freistellung und Kündigung. Eine Zusammenarbeit mit diesem Mitarbeiter ist für uns aufgrund der Sachlage nicht mehr möglich.“

Den Bus habe die Firma inzwischen von der Schule abgeholt, erklärt die Geschäftsführerin weiter. Eine im Internet kursierende Darstellung, dass die Scheibe an der Hecktür des Fahrzeugs beschädigt gewesen und provisorisch mit Pappe verschlossen worden sei, weist das Unternehmen zurück. Das Foto zeigt einen Bus des Unternehmens. Allerdings sagt die Geschäftsführerin, dass die Tür des Busses, mit dem der mutmaßliche Alkoholsünder unterwegs gewesen sei, nicht beschädigt gewesen sei.