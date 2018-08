später lesen Brand Schuppen am Waldrand steht in Flammen FOTO: Teilen

Twittern

Teilen



Ein Schuppen mit Blechdach geriet am Samstag gegen 23 Uhr in Gerolstein-Lissingen in Brand. Die Gefahr war groß, dass sich der Brand auf den angrenzenden Wald ausdehnen könnte. In dem Schuppen befanden sich landwirtschaftliche Geräte. Von Konrad Geidies