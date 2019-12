Feuerwehr : Schuppen in Lieser brennt komplett ab

Foto: TV/Frank Göbel

Lieser In Lieser wurde am Samstagnachmittag, 28. Dezember, gegen 15.25 ein Schuppenbrand gemeldet. Als die Löschkräfte eintrafen, stand der Holzschuppen bereits voll in Flammen.

