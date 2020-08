Schuppen in Wolsfeld brennt ab : Schuppen in Wolsfeld brennt ab: Zeugen gesucht

Foto: TV/Klaus Kimmling

Bitburg/Wolsfeld (red) Ein Holzschuppen ist am Sonntag, 23. August, in der Gemarkung Wolsfeld, „Im Hörschacker“, abgebrannt. Die Polizei schließt nicht aus, dass es Brandstiftung gewesen sein könnte. Denn bereits am Samstag, 1. August, hatten Unbekannte versucht, einen Maschinenschuppen, der zwischen Wolsfeld und Alsdorf liegt, anzuzünden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken