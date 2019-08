Unfallflucht : Beim Rangieren gerammt

Foto: TV/Klaus Kimmling

Wittlich Unfall mit Fahrerflucht: Ein schwarzer Mazda, der auf dem Parkplatz einer Physiopraxis in der Römerstraße in Wittlich geparkt wurde, ist am Donnerstag, 29. August, beschädigt worden. Der unbekannte Täter entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort.

Der Fahrerflüchtige fuhr einen weißen PKW, prallte vermutlich beim Rangieren gegen den schwarzen Mazda und beschädigte das Fahrzeug hinten links. Das berichtet die Polizei. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von mehr als 1000 Euro.