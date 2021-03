Polizei : Auto fährt auf Lastwagen auf

Foto: TV/Florian Blaes

Sauertal/Trier (red) Ein schwarzer Renault mit luxemburgischen Kennzeichen fuhr am Samstag, 6. März, gegen 13 Uhr auf einen Lastwagen auf. Wie die Polizei mitteilt, kam es so auf der A 64 unmittelbar hinter der Grenzbrücke/Sauertalbrücke in Richtung Trier zu einem Unfall.

Der Lastwagen hielt noch auf dem Standstreifen an und begutachtete den Schaden, setzte anschließend aber seine Fahrt fort, bevor die Streife der Autobahnpolizei Schweich eingetroffen war. Es handelt sich um einen weißen Lastwagen mit einem Anhänger mit Planenaufbau. Näheres ist bislang nicht bekannt. Daher bittet die Polizeiautobahnstation Schweich Zeugen, die Hinweise zu dem Lastwagen geben können, sich bei der Autobahnpolizei oder jeder anderen Dienststelle zu melden.