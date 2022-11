Auf L 141 : 17-Jähriger bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Schweich Bei einem Unfall auf der L141 schleuderte ein 17-jähriger Zweiradfahrer über ein Auto und verletzte sich dabei schwer. Ersthelfer versorgten den Mann vorbildlich.

Am Freitagabend kam es auf der L 141 in Höhe der Autobahnauffahrt in Schweich zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Leichtkraftrad. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 61-jährige Autofahrerin gegen 21 Uhr von der Autobahn kommend nach links in Richtung Föhren auf die L 141 einbiegen. Gleichzeitig fuhr ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer auf der L 141 von Föhren kommend in Richtung Schweich. Er stieß mit dem Auto zusammen, sein Zweirad verkeilte sich in der Fahrertür des Pkws.