Wegen eines verbotenen Fahrmanövers einer Frau ist ein 16-jähriger Motorradfahrer am Montag um 7.40 Uhr am Kreisverkehr in der Schweicher Bernhard-Becker-Straße gestürzt. red