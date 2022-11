Kollision : Unfall beim Abbiegen: Vier Verletzte auf der B53 (Fotos)

Schweich In Schweich hat sich am Montagnachmittag ein Unfall mit Verletzten ereignet. Es kam zu Behinderungen auf der B53, während die Rettungskräfte im Einsatz waren.

Am Montag, 14. November, ereignete sich gegen 16.30 Uhr in der Gemarkung Schweich ein Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen und drei beteiligten PKW. Ein 35-jähriger Unfallverursacher aus Niedersachsen befuhr die B53 von Trier-Ehrang in Richtung Schweich. An der Einmündung der B53 zur Umgehungsstraße K39 beabsichtigte der Unfallverursacher nach links in Richtung Ermesgraben abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden 81-jährigen PKW-Fahrers aus hiesiger Region.