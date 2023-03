Seniorin wollte 45.000 Euro abheben Enkeltrick-Betrüger wollen 87-Jährige über den Tisch ziehen – Bankmitarbeiter werden hellhörig

Zwei Beamte der Polizeiinspektion Schweich fuhren direkt zur Bank. Die Seniorin erklärte ihnen, ihre Tochter wäre in einen tödlichen Unfall verwickelt worden. Um zu verhindern, dass sie ins Gefängnis müsse, solle sie eine Kaution in Höhe von 45.000 Euro zahlen. Falsche Polizeibeamte wiesen sie an, niemandem etwas davon zu erzählen.