In Schweich und Bekond : Dreister Diebstahl – Unbekannte klauen Bargeld während Fußballspielen

Schweich/Bekond Am Sonntag waren sowohl in Bekond als auch in Schweich Diebe unterwegs – sie schlugen während Fußballspielen zu und klauten Bargeld.

In Bekond haben Unbekannte während des Spiels SV Bekond/SG Niederkell zwischen 15 und 17 Uhr in den Umkleidekabinen beider Mannschaften aus mehreren Taschen Bargeld entwendet. Zudem wurden Handyhüllen mitgenommen, wohl in der Hoffnung, dort weiteres Geld zu finden.

In der Halbzeit des Spiels TuS Schweich/SG Vordereifel Müllenbach auf dem Sportplatz am Winzerkeller in Schweich haben die Täter ebenfalls Bargeld aus einem Umkleidecontainer gestohlen.