Hoher Sachschaden : Drei Autos kollidieren - Unfall mit drei Verletzten in Schweich

Drei Autos kollidieren - Unfall mit drei Verletzten in Schweich

Schweich Drei Verletzte und ein hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls in Schweich. Was dort passiert ist.

In der Richtstraße in Schweich hat sich am Samstag, 16. April, gegen 8:20 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.