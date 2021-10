Unfall : Nach erster Kollision folgte Frontal-Crash: Zwei Verletzte zwischen Föhren und Schweich

Föhren/Schweich Der Fahrer eines VW hat aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren. Nacheinander hatte er einen Unfall mit zwei anderen Fahrzeugen. Die Straße blieb lange gesperrt.

Am Donnerstag, den 21. Oktober 2021 gegen 07:55 Uhr ereignete sich auf der L 47 zwischen Föhren und Schweich ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

VW kollidiert mit Opel und fährt frontal in einen Audi

Ein 83-jähriger VW-Fahrer befuhr die L 47 aus Schweich kommend, in Fahrtrichtung Föhren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der linken Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Opel. Nach der Kollision fand er wieder auf seine Fahrspur, kam aber erneut auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Audi TT, der daraufhin in den Straßengraben geschleudert wurde.

Verletzte nach Unfall auf der L 47

Der 57-jährige Audifahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Beide Fahrzeuginsassen wurden mit mittelschweren bis schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Am VW und dem Audi TT entstand Totalschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro. Die Ermittlungen nach der Unfallursache laufen noch. Im Einsatz waren neben der Polizei Schweich, zwei Rettungswagen und ein Notarzt, sowie die Feuerwehren aus Schweich und Föhren und ein First Responder.